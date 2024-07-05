مصطفى عمار عن مهرجان العلمين: الفن يحمل رسالة ومقياس لتطور الشعوب وتحضرها

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الفن ليس للترفيه أو المتعة فقط، لكن دائما ما يحمل رسالة، وسيشارك الفنانين الفلسطينيين في عروض مهرجان العلمين هذا العام، موضحا: «كل ذلك رسائل أتمنى من دول عربية مجاورة لنا، وأشقاء لنا يعلنوا ويأخذوا نفس القرارات التي اتخذته الدولة الكبيرة مصر».

مصطفى عمار: مهرجان العلمين استمرار لجهود «المتحدة»

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر: «إن شاء الله مهرجان العلمين سينجح، خاصة أنه يأتي استمرارا لجهود الشركة المتحدة في الترويج للفن، والدفاع عن الهوية المصرية، والتحليق بعيدا بالمهرجان وما يتضمنه من فعاليات كبرى».

ولفت إلى أن مهرجان العلمين للأسرة المصرية، مشيرا إلى ما أعلنه الفنان أحمد أمين، عن اشتراكه في مهرجان «نبته»، المخصص للطفل بالكامل، من أنشطة وتعليم وعروض فنية.

المهرجان يضم أحداثا رياضية

وأوضح مصطفى عمار، أن المهرجان يضم أحداثا رياضية، ومسابقات وحفلات رقص إيقاعي وعروض مسرحية، متمنيا تكراره في مدن أخرى مثل أسوان في فصل الشتاء، والعاصمة الإدارية والغردقة وشرم الشيخ، وأن يقام في أكثر من نسخة لأن السياحة مرتبطة اليوم بحضور مثل هذه الفعاليات.