رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصطفى عمار عن مهرجان العلمين: الفن يحمل رسالة ومقياس لتطور الشعوب وتحضرها

كتب:

محمد عزالدين
10:29 م | الجمعة 05 يوليو 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن

الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الفن ليس للترفيه أو المتعة فقط، لكن دائما ما يحمل رسالة، وسيشارك الفنانين الفلسطينيين في عروض مهرجان العلمين هذا العام، موضحا: «كل ذلك رسائل أتمنى من دول عربية مجاورة لنا، وأشقاء لنا يعلنوا ويأخذوا نفس القرارات التي اتخذته الدولة الكبيرة مصر».

مصطفى عمار: مهرجان العلمين استمرار لجهود «المتحدة»

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر: «إن شاء الله مهرجان العلمين سينجح، خاصة أنه يأتي استمرارا لجهود الشركة المتحدة في الترويج للفن، والدفاع عن الهوية المصرية، والتحليق بعيدا بالمهرجان وما يتضمنه من فعاليات كبرى».

ولفت إلى أن مهرجان العلمين للأسرة المصرية، مشيرا إلى ما أعلنه الفنان أحمد أمين، عن اشتراكه في مهرجان «نبته»، المخصص للطفل بالكامل، من أنشطة وتعليم وعروض فنية.

المهرجان يضم أحداثا رياضية

وأوضح مصطفى عمار، أن المهرجان  يضم أحداثا رياضية، ومسابقات وحفلات رقص إيقاعي وعروض مسرحية، متمنيا تكراره في مدن أخرى مثل أسوان في فصل الشتاء، والعاصمة الإدارية والغردقة وشرم الشيخ، وأن يقام في أكثر من نسخة لأن السياحة مرتبطة اليوم بحضور مثل هذه الفعاليات.   

اقرأ المزيد:

قصة مسرحية «السندباد».. يشارك بها كريم عبد العزيز في مهرجان العلمين

بعد اختيارها ضمن فعاليات مهرجان العلمين.. معلومات عن رياضة المحركات الآلية

الخريطة الكاملة لحفلات نجوم الطرب في مهرجان العلمين 2024.. تبدأ بـ مدحت صالح

«القاهرة الإخبارية» ترصد آخر استعدادات مهرجان العلمين.. 8 أسابيع بهجة وتشويق

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يقدمان عرضا مسرحيا في مهرجان العلمين لأول مرة

موعد حفل ويجز في مهرجان العلمين بدورته الثانية.. يختتم الفاعليات

موعد حفل الكينج محمد منير في مهرجان العلمين بدورته الثانية
بقلم محمد عزالدين