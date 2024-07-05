لمحبي الفن.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان الموسيقى والمسرح بالعلمين

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، أكبر مهرجان في الشرق الأوسط، بمشاركة العديد من نجوم الفن والغناء، لتقديم وجبة دسمة، فنية وثقافية وترفيهية؛ إذ يشمل فعاليات عديدة، منها مهرجان الموسيقي والمسرح، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مهرجان الموسيقى والمسرح.

كريم عبد العزيز يشارك في مهرجان المسرح

ويشمل مهرجان المسرح، مسرحيات وعروض فنية عديدة، بمشاركة كبار نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، الذي يعود لأول مرة للمسرح بعد غياب 21 عاما؛ إذ يشارك مجددا في مسرحية السندباد، خلال فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين المقام في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل في مدينة العلمين الجديدة.

كما تعرض مسرحيات عديدة، خلال فعاليات مهرجان المسرح بالنسخة الثانية في مهرجان العلمين، ومنها مسريحة «فيلم رومانسي»، التي تقام في الفترة من 18 إلى 21 يوليو، و«الستات عايزة إيه» من 25 إلى 28 يوليو، وأيضا «عملوها إزاي» بطولة الفنان النجم كريم محمود عبد العزيز، والنجمة عائشة بن أحمد؛ إذ تدور أحداثها حول محقق مشهور يحل أصعب ألغاز الجرائم، برفقة مساعده، بالتحقيق في جريمة حدثت داخل موقع تصوير نجم سينمائي شهير.

ولا تقتصر المسرحيات التي يجري تقديمها في مهرجان العلمين عند هذا الحد، لكن أيضا تعرض مسرحية «التليفزيون»، من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أيام الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10 أغسطس المقبل، ومسرحيات «الشهرة»، و«حدوتة بعد النوم»، و«بولك روج» و«دكان أحلا».

مشاركة عدد من المطربين الكبار في الوطن العربي

أما بالنسبة لمهرجان الموسيقى، فيشارك به عدد كبير من المطربين الكبار في الوطن العربي، من بينهم الفنان مدحت صالح، الذي يبدأ أولى حفلات المهرجان؛ إذ يشهد تنظيما خاصا ولقاء مختلفا مع الإعلامية منى الشاذلي خلال الفعالية، ويشارك أيضا الفنان محمد منير، حبيب الملايين، الذي من المقرر أن يقدم برنامجا غنائيا مختلفا يكون مليئا بالمفاجآت.

ويكون القيصر كاظم الساهر، ضمن المطربين المشاركين في حفلات مهرجان الموسيقى؛ إذ تقام يوم الخميس 18 يوليو الجاري، وتعد مشاركته الأولى في فعاليات مهرجان العلمين، والموسيقار الكبير عمرو خيرت، وغيرهم.

شعار مهرجان العلمين

ويأتي مهرجان العلمين في نسخته الثانية، تحت شعار «العالم علمين»؛ إذ ينتظر الملايين بفارغ الصبر؛ نظرا للفعاليات المختلفة التي يقدمها للجمهور من مختلف الفئات العمرية، كما أنه يلعب دورا كبيرا في الترويج للاستثمار بالساحل الشمالي، وفقا لما كشفه الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفي.