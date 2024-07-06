يعالج الكسور الناتجة عن هشاشة العظام.. اكتشاف مكون سحري في معجون الأسنان

هشاشة العظام واحدة من المشكلات الصحية المزعجة التي يمكن أن يُصاب بها الشخص؛ فإلى جانب الآلام التي تسببها، فهي تجعل العظام أكثر ضعفًا وبالتالي زيادة فرص تعرضها للكسور، ولكن في ظل المعاناة الشديدة التي يعيشها المصابون بكسور عظامهم بسبب هشاشة العظام، توصلت دراسة سويدية حديثة إلى مكون سحري في معجون الأسنان يمكنه علاج هذه الكسور.

مكون في معجون أسنان بعالج كسور العظام

وأظهرت الدراسة الحديثة أن حقن الهيدروكسيباتيت في موضع الكسر لدى مرضى هشاشة العظام يعزز نمو العظام الجديد، مما يؤدي إلى زيادة كثافة العظام وتقليل خطر الحاجة إلى جراحة أخرى، كما يُعتقد أن هيدروكسيباتيت يعمل عن طريق تحفيز الخلايا البانية للعظم، وهي الخلايا المسئولة عن بناء عظام جديدة.

وبحسب «ديلي ميل» البريطانية، فإن هذه النتائج التي توصلت إليها الدراسة مهمة للغاية بالنسبة لمرضى هشاشة العظام؛ إذ تُقدم لهم أملًا جديدًا في علاج كسورهم وتجنب المضاعفات المرتبطة بها.

كيف يعمل هيدروكسيباتيت؟

وحول طريقة عمل مركب هيدروكسيباتيت في علاج كسور العظام الناتجة عن هشاشة العظام، فإن مركب هيدروكسيباتيت يساعد في تحفيز الخلايا البانية للعظم على بناء عظام جديدة في موقع الكسر، ومع نمو العظام الجديدة، تزداد كثافة العظام في المنطقة المحيطة بالكسر، مما يجعلها أقوى وأقل عرضة للكسر مرة أخرى.

فوائد استخدام مركب هيدروكسيباتيت

وبفضل زيادة كثافة العظام، يصبح العظم أقوى وقادرًا على تثبيت المسامير والصفائح المعدنية المستخدمة في الجراحة، مما يقلل من خطر الحاجة إلى جراحة أخرى، كما يحقق استخدام هيدروكسيباتيت فوائد كثيرة لعلاج كسور هشاشة العظام، منها: