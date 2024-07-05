الخريطة الكاملة لحفلات نجوم الطرب في مهرجان العلمين 2024.. تبدأ بـ مدحت صالح

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق واحد من أهم المهرجانات الفنية ذات طابع خاص من الجاذبية والسحر والفنون والثقافة، مع إزاحة الستار عن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024 في الفترة من يوم 11 يوليو الجاري وتمتد حتى 30 أغسطس المقبل، الذي حظى بإشادات واسعة وتصدر مؤشر محركات البحث العالمية فور إنطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي له.

ويتضمن مهرجان العلمين 2024 في دورته الثانية برامج استثنائية متنوعة بين المسرح والغناء والعروض الخاصة بالطفل، من خلال 5 مهرجانات وهي «مهرجان الترفيه، مهرجان الموسيقي والمسرح، مهرجان الرياضة، مهرجان نبته للطفل، مهرجان الطعام»، وفي السطور التالية تكشف «الوطن»، عن الخريطة الكاملة لحفلات نجوم الطرب خلال فعاليات المهرجان.

مدحت صالح

يفتتح المطرب مدحت صالح أولى الحفلات الغنائية لمهرجان العلمين في دورته الثانية، 11 يوليو الجاري في مدينة العلمين الجديدة، التي تشهد تنظيما خاصا ولقاء مختلفا مع الإعلامية منى الشاذلي خلال الفعالية.

محمد منير

ويليه الكينج محمد منير، ليحيي ثاني أيام فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، ضمن الأسبوع الأول للمهرجان، الذي من المقرر أن يقدم برنامجا غنائيا مختلفا مليء بالمفاجآت التي حمس الجمهور لها.

كاظم الساهر

ويأتي حفل القيصر كاظم الساهر يوم الخميس 18 يوليو الجاري، والذى يشهد مشاركته الأولي في فعاليات مهرجان العلمين، ويأتي الحفل بعد أيام قليلة من لقائه مع الجمهور المصري في حفله بالقاهرة الجديدة بعد غياب دام 4 سنوات.

تامر حسني

كما يحيي المطرب تامر حسني، حفلته ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية الجمعة 26 يوليو الجاري، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثالث للمهرجان.

المايسترو نادر عباسي

ويأتى حفل خاص للمايسترو العالمي نادر عباسي، وذلك الخميس 25 يوليو الجاري، والمقرر أن يتم استضافته في لقاء مميز مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، وبعدها يبدأ في تقديم أشهر معزوفاته من الموسيقى المميزة.

هاني شاكر

ويفتتح أمير الغناء العربي هاني شاكر الأسبوع الرابع من فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وذلك يوم 1 أغسطس المقبل، في نورث سكوير مول، ويقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة لدى الجمهور.

رامي جمال وعمرو خيرت

كما يشارك المطرب رامي جمال في الأسبوع الرابع من فعاليات حفلات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وذلك يوم 2 أغسطس المقبل، ويقدم برنامجًا مميزَا للجمهور خلال الحفل، وكما يشارك بنفس اليوم الموسيقار العالمي عمر خيرت.

عمرو دياب

ويشارك الهضبة عمرو دياب لأول مرة في مهرجان العلمين بدورته الثانية، وذلك بالأسبوع الخامس من المهرجان يوم 9 أغسطس المقبل، ويقدم عددا كبيرا من أغانيه لدي الجمهور من ألبومه الجديد وأغانيه القديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

حمزة نمرة ومسار اجباري وسعاد ماسي

ويفتتح الأسبوع السادس من مهرجان العلمين في دورته الثانية 3 حفلات لكل من حمزة نمرة ومسار إجباري وسعاد ماسي في يوم واحد وهو يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس المقبل.

فرقة كاريوكي

ويقدم فرقة كاريوكي في الأسبوع السابع من مهرجان العلمين في دورته الثانية، حفلا مميزا من الأغاني الخاصة بهم التى يحرص الجمهور على الاستماع لها، وذلك الجمعة 23 أغسطس المقبل.

ويجز

ويختتم المطرب الراب ويجز فعاليات الحفلات الغنائية ضمن مهرجان العلمين في دورته الثانية، وذلك في الأسبوع الثامن من المهرجان، والموافق الثلاثاء 30 أغسطس المقبل، بعد النجاح الكبير والحضور الجماهيري الضخم خلال فعاليات الدورة الأولى من المهرجان العام الماضي.