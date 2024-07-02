محمد منير يعد جمهوره بالعديد من المفاجآت في حفله بالعلمين الجديدة: «يارب تعجبكم»

علّق الفنان محمد منير على إعلان خبر مشاركته في حفلات مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أنه يتشوق لرؤية جمهوره بعد تقديمه حفلا نجاحا في العام الماضي، ولذلك فسيقوم بتجهيز العديد من المفآجات لهم، متمنيا أن ينال الحفل إعجاب جميع الحضور، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

محمد منير يوجه رسالة للجمهور

وكان محمد منير وجه رسالة لجمهوره في مصر والوطن العربي، بعد تعرضه لكسر في ذراعه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قدر الله وما شاء فعل، ‎كانت وفاة شقيقتي منذ عدة أيام، وكان عندي حفلة بعدها بيومين، وبفضل الله مقدرتش أتأخر عن جمهوري، منذ ساعات تعرضت لكسر في الذراع، وبرضو مقدرتش أتأخر عن تلبية نداءً وزارتي الثقافة لبلدي مصر والشقيقة السعودية وكمان حضور أصدقائي وأخواتي من الوسط الفني العربي، وزملائي من العازفين بقيادة المايسترو وليد فايد شكراً لدعمكم، وإلى مليون لقاء».