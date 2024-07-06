بدء التشغيل التجريبي لمجمع السينمات بالعلمين الجديدة اليوم (صور)

ينطلق اليوم التشغيل التجريبي لمجمع السينمات بالمدينة التراثية في قلب مدينة العلمين الجديدة، حيث يتم تشغيل قاعة واحدة بشكل تجريبي في موسم الصيف هذا العام وتشغيل المجمع بكامل طاقته بداية من موسم صيف 2026.

تفاصيل الأفلام فى افتتاح مجمع السينمات بالعلمين الجديدة

ومن المقرر افتتاح قاعة واحدة هذا العام وعام 2025 المقبل 7 قاعات وفي عام 2026 يتم افتتاح 11 قاعة، وذلك تحت إدارة أحمد حجازي مدير السينما، وسيتم عرض فيلم ولاد زرق 3 وفيلم جوازة توكسيك في التشغيل التجريبي.

قصة وأبطال فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

يشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك عدد كبير من الفنانين بجانب محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

قصة وأبطال فيلم ولاد رزق

تدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرق مختلفة، وفي أحد الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، نوران ماجد، وضيوف الشرف بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، من إخراج طارق العريان، للمنتج موسى عيسى، وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.