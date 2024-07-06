عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني يحدث حركة كبيرة في المشهد السياسي المصري

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه وحتى الآن، أحدث حركة كبيرة في المشهد السياسي وساهم في فتح العديد من الملفات والقضايا الهامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

إثراء الحياة السياسية والحزبية

وقال «البنا» في بيان، إنّ الحوار الوطني قدم في مرحلته الأولى مخرجات وتوصيات هامة، وساهم في إثراء الحياة السياسية والحزبية بفتح قنوات تواصل وحوار، بمشاركة جميع الفئات والقوى السياسية ومختلف أطياف المجتمع، حيث جلس الجميع على طاولة واحدة يجمعهم حب الوطن والتلاحم من أجل النهوض بمصر، والوصول إلى رؤى وتصورات ومقترحات وتوصيات فعّالة لحل مختلف المشكلات.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعهد القيادة السياسية والحكومة، بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كانت خطوة إيجابية ومهمة، أضافت مزيداً من الجدية والصدق على مناقشات الحوار الوطني، وساهمت في خلق ثقة من جانب المواطنين في الحوار الوطني والقائمين عليه.

وأكد «البنا» ضرورة وأهمية الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى أن استمرار جلسات الحوار الوطني خلال الفترة الحالية خطوة مهمة تثبت جدية الحوار، واهتمامه بفتح كل الملفات والقضايا التي تمس المواطن وهمومه، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص دائمًا على تعزيز قيمة الحوار، والاستماع إلى كل وجهات النظر والرؤى المختلفة.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية تعد أهم الملفات خلال الفترة الحالية، وهو ما يهم المواطن، خاصة ضرورة إيجاد حلول للحد من التضخم، وخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.