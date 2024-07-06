رئيس مجلس إدارة مدارس النيل: نمنح أول شهادة دولية بالتعاون مع كامبريدج

قال الدكتور طارق الباز، رئيس مجلس إدارة مدارس النيل الدولية، إن مدارس النيل هي أول مدارس تمنح شهادة النيل المصرية بالاشتراك مع هيئة كامبيردج البريطانية للامتحانات، مؤكدا أننا نسعى لتقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

بروتوكولات تعاون مع الجامعات الأجنبية والدولية

وأضاف خلال كلمته بحفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب بحضور نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من رؤساء الجامعات أن المدارس قامت بعقد عدد من البروتوكولات مع كبرى الجامعات الأجنبية والدولية من أجل توفير خدمة تعليمية متميزة للطلاب، لافتا إلى أن العمل مستمر على تطوير الخدمة التعليمية المتميزة.

وأشار إلى أن أولياء الأمور لهم دور فعال في تربية النشء وتكوينهم وأساس التنمية لترسيخ كافة المعاني للطلاب التي تسهم في النهاية أن يكونوا قادرين على الانخراط في المجتمع المصري.

ووجهت الدكتورة أماني الفار، مدير مدارس النيل الدولية، الشكر لأولياء الأمور في دعمهم الكامل لأبنائهم بمختلف المدارس، موضحة أن اليوم يشهد تخريج الدفعة الثامنة التي بدأت الدراسة منذ الافتتاح منذ 14 عاما على إنشاء المدارس.

وأشارت إلى أن الطلاب اكتسبوا العديد من الخبرات التي تؤهلهم على الانخراط في الحياة الجامعية بسهولة.