جعفر الصادق الميرغني: جهود مصرية لحل الأزمة السودانية ووقف الحرب

قال جعفر الصادق الميرغني، نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السوداني، إن استضافة مصر لمؤتمر القوى السياسية السودانية في القاهرة هي خطوة كبيرة لحل الأزمة.

وأضاف: المساعي المصرية ليست الأولى لحل الأزمة السودانية، وهناك تقدم كبير واضح بفضل الجهود تانب بُذلت حتى الآن.

جاء ذلك خلال لقاءه مع قناة «القاهرة الإخبارية» على هامش مؤتمر القوى السياسية السودانية في القاهرة، بحضور ممثلي القوى السياسية السودانية والمدنية والبعثات الدبلوماسية وممثلي الإدارة للمنظمات العالمية.

وأكد الصادق، أن المؤتمر هو فرصة حقيقية للسودانين للتعبير عن آرائهم وخطوة قوية لطريق الحوار السوداني، وهذا الذي نطمع ونسعى إلية منذ فترة طويلة.

وأوضح الميرغني: «ننتظر أن نرى أشياء تفيد في المقام الأول المواطن السوداني ونأسس لآليات لوقف الحرب وتقديم عمل نافع»، موجها الشكر للقيادة المصرية على إقامة هذا المؤتمر، مؤكدا: أهم الأشياء التي نسعى إليها في الفترة الحالية هي وقف الحرب، ووضع آليات لإدارة الفترة الانتقالية ومن ثم ترتيبات لإقامة انتخابات المؤتمر الدستوري لحل المشاكل السودانية.