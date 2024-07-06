أسعار وأقساط شقق الإسكان التعاوني بمدينة بدر قبل 3 أيام من الحجز (صور)

تفتح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، الأربعاء المقبل 10 يوليو الجاري، باب حجز شقق لؤلؤة مدينة بدر، أمام المواطنين الراغبين في امتلاك شقة سكنية بالتقسيط على مدد تتراوح بين 5 و7 سنوات، ويستمر باب الحجز مفتوحًا حتى الـ24 من نفس الشهر على 39 شقة سكنية نصف تشطيب بمساحات «125 متر، 140 متر، 150 متر»، جاهزة للتسليم في ديسمبر المقبل.

جدول أسعار وأقساط شقق مشروع لؤلؤة بدر

وكشفت كراسة الشروط الخاصة بطرح شقق مشروع لؤلؤة بدر، جدول أسعار الشقق وجدية الحجز ودفعة التخصيص والمقدم ونظام سداد الأقساط،إذيُمكن السداد على مدد تتراوح من 5 إلى 7 ستوات، بمقدم يتراوح من 40 إلى 50% حسب رغبة العميل.

وبحسب الكراسة، فإن الأسعار ومبالغ التخصيص ودفعات الأقساط الربع سنوية تختلف من نظام إلى أخر، وجاءت كالتالي:

أولًا: نظام السداد 40% حتى التعاقد والإستلام، وسداد المبلغ المتبقي على أقساط 5 سنوات أو 7 سنوات.

ثانيًا: نظام السداد 50 % حتى التعاقد والإستلام، وسداد المبلغ المتبقي على أقساط 5 سنوات أو 7 سنوات.

وأوضحت كراسة الشروط، أن الأسعار المُحددة، تأتي بخلاف الميزات التي تتمتع بها الشقة «الموقع، الدور، الاتجاه»، فيما اوضحت خصم 25% من ثمن الشقة حالة الدفع «كاش»، مع إمكانية إختيار الدور والموقع والمساحة والإتجاه.

موعد إجراء قرعة شقق الإسكان

وحددت الهيئة، موعد إجراء القرعة بعد غلق باب الحجز في الـ24 من يوليو الجاري، إذ يتم إجراءها في التاسع من سبتمبر المقبل، على أن يجري تسليم الشقق السكنية للفائزين في ديسمبر المقبل.