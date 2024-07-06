الأسعار ونظام السداد.. تفاصيل طرح شقق الإسكان التعاوني بالسويس

حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء، أسعار الوحدات السكنية، التي سيتم طرحها يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، للحجز بنظام القرعة العلنية في مدينة السويس.

وقدمت الهيئة تفاصيل نظام السداد والأقساط بالتفصيل، إذ يمكن التقسيط على مدد زمنية تتراوح من 5 إلى 7 سنوات، بنسبة مقدم تصل إلى «30%، 40%، 50%» حسب رغبة العميل.

وكشفت كراسة الشروط الخاصة بطرح شقق الإسكان التعاوني بمدينة السويس، عن تفاصيل نظام السداد، إذ يجري دفع 30% حتى التعاقد والاستلام، والباقي يمكن تقسيطه على مدد تصل إلى 5 أو 7 سنوات، وجاءت التفاصيل كالتالي:

نظام السداد 30% حتى التعاقد والاستلام.

عند سداد المبلغ المتبقي على 5 سنوات تكون المبالغ المدفوعة، كالتالي:

الشقق مساحة 89 مترًا

- أجمالي ثمن الوحدة: 1,336,478 جنيه.

- جدية الحجز: 81,880 جنيه.

- دفعة التخصيص: 81,880 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 81,880 جنيه.

- إجمالي المقدم: 245,640 جنيه.

- القسط الربع سنوي: 54,542 جنيه.

الشقق مساحة 110 أمتار

- إجمالي ثمن الوحدة: 1,661,499 جنيه.

- جدية الحجز: 101,200 جنيه.

- دفعة التخصيص: 101,200 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 101,200 جنيه.

- إجمالي المقدم:303,600 جنيه.

- القسط الربع سنوي: 67,895 جنيه.

الشقق مساحة 112 مترًا

- أجمالي ثمن الوحدة: 1,692,453 جنيه.

- جدية الحجز: 103,040 جنيه.

- دفعة التخصيص: 103,040 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 103,040 جنيه.

- إجمالي المقدم:309,120 جنيه.

- القسط الربع سنوي: 69,167 جنيه.

أما عند سداد المبلغ المتبقي على 7 سنوات تكون المبالغ المدفوعة، كالتالي:

الشقق مساحة 89 مترًا

- أخمالي ثمن الوحدة: 1,553,012 جنيه.

- جدية الحجز: 81,880 جنيه.

- دفعة التخصيص: 81,880 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 81,880 جنيه.

- إجمالي المقدم:245,640 جنيه.

- القسط الربع سنوي: 46,692 جنيه.

الشقق مساحة 110 أمتار

- إجمالي ثمن الوحدة: 1,933,299 جنيه.

- جدية الحجز: 101,200 جنيه.

- دفعة التخصيص: 101,200 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 101,200 جنيه.

- إجمالي المقدم:303,600 جنيه.

- القسط الربع سنوي: 58,204 جنيه.

الشقق مساحة 112 مترًا

- أخمالي ثمن الوحدة: 1,969,517 جنيه.

- جدية الحجز: 103,040 جنيه.

- دفعة التخصيص: 103,040 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 103,040 جنيه.

- إجمالي المقدم:309,120 جنيه.

- القسط الربع سنوي: 59,300 جنيه.