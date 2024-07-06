أسعار وجدول أقساط شقق الإسكان التعاوني بالسويس بمقدم 50%

حددت كراسة الشروط الخاصة بطرح شقق الإسكان التعاوني بالسويس من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، المقرر فتح حجزه أمام المواطنين الأربعاء المقبل، أسعار الشقق ونظام سداد الأقساط، إذ تنوعت أنظمة السداد وكذلك مدد التقسيط.

وأوضحت أن الأسعار تختلف حسب اختيار نظام السداد ومدة التقسيط، إذ يُمكن حجز الشقق بمقد 30% أو 40% أو 50% من ثمن الوحدة والتقسيط على مدد 5 سنوات أو 7 سنوات، حسب اختيار العميل للنظام الذي يرغبه.

أسعار وأقساط شقق السويس بمقدم 50%

ويرصد التقرير التالي، جدول أسعار شقق الإسكان التعاوني بالسويس بنظام مقدم 50% على مدد 5 و7 سنوات بالتفصيل، وجاءت كالتالي:

جدول الأسعار والتقسيط على 5 سنوات

بحسب كراسة الشروط، فإن جدول الأسعار والتقسيط على مدة 5 سنوات، جاء كالتالي:

الشقق مساحة 89 مترا مربعا

- إجمالي ثمن الشقة: 1176858 جنيه.

- جدية الحجز: 81880 جنيه.

- دفعة التخصيص: 163760 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 163760 جنيه.

- إجمالي المقدم: 409400 جنيه.

- القسط الربع سنوي: 38373 جنيه.

الشقق مساحة 110 مترا مربعا

- إجمالي ثمن الشقة: 1464215 جنيه.

- جدية الحجز: 101200 جنيه.

- دفعة التخصيص: 202400 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 202400 جنيه.

- إجمالي المقدم: 506000 جنيه.

- القسط الربع سنوي: 47911 جنيه.

الشقق مساحة 112 مترا مربعا

- إجمالي ثمن الشقة: 1491583 جنيه.

- جدية الحجز: 103040 جنيه.

- دفعة التخصيص: 206080 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 206080 جنيه.

- إجمالي المقدم: 515200 جنيه.

- القسط الربع سنوي: 48819 جنيه.

جدول الأسعار والتقسيط على 7 سنوات

ووفقًا للكراسة، فإن جدول الأسعار والتقسيط على 7 سنوات جاء كالتالي:

الشقق مساحة 89 مترا مربعا

- إجمالي ثمن الشقة: 1326471 جنيه.

- جدية الحجز: 81880 جنيه.

- دفعة التخصيص: 163760 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 163760 جنيه.

- إجمالي المقدم: 409400 جنيه.

- القسط الربع سنوي: 32753 جنيه.

الشقق مساحة 110 مترا مربعا

- إجمالي ثمن الشقة: 1653305 جنيه.

- جدية الحجز: 101200 جنيه.

- دفعة التخصيص: 202400 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 202400 جنيه.

- إجمالي المقدم: 506000 جنيه.

- القسط الربع سنوي: 40975 جنيه.

الشقق مساحة 112 مترا مربعا

- إجمالي ثمن الشقة: 1684432 جنيه.

- جدية الحجز: 103040 جنيه.

- دفعة التخصيص: 206080 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 206080 جنيه.

- إجمالي المقدم: 515200 جنيه.

- القسط الربع سنوي: 41758 جنيه.