مدارس النيل الدولية: نعمل على تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب

قال طارق الباز رئيس مجلس إدراة مدارس النيل الدولية، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، إن مدارس النيل هي أول مدارس مصرية تمنح شهادة النيل المصرية الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج كما تعمل المدارس على تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب من خلال فريق عمل على أعلى مستوى تقودهم شركة مصر للإدارة التعليمية، كما تم توقيع مجموعة من البروتوكولات لتوفير منح للطلاب خريجى مدارس النيل المصرية الدولية فى كبرى الجامعات.

التخرج ليس نهاية المشوار

وقالت الدكتورة أماني الفار، مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم العضو والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، إن تخريج الدفعة الثامنة من مدارس النيل المصرية مشيرة إلى أن أول دفعة التحقت بمدارس النيل منذ 14 سنة حيث بدأت مدارس النيل منذ 2010، موضحة أن التخرج ليس نهاية المشوار بل بداية مشوار جديد ولكن مدارس النيل تعمل على إكساب الطالب المهارات التي تؤهله للتعامل مع التحديات المستقبلية.

العلم هو طريقكم لبناء مصر

وأضافت موجهة رسالة للطلاب: «العلم هو طريقكم لبناء مصر ومصر تستحق أننا نعمل لها كل حاجة حلوة، كما تعلمتم في مدارس النيل المصرية الدولية».