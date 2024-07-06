«حياة كريمة» تطلق مبادرة «أنت الحياة» في القنطرة بالإسماعيلية (صور)

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تدشين مرحلة جديدة من محطاتها متمثلة في مبادرة «أنت الحياة» في محافظة الإسماعيلية، لتقديم الخدمات المختلفة لأهالي المحافظة، لا سيما الأكثر احتياجا.

استهداف القرى الأكثر احتياجًا

أوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن مبادرة «أنت الحياة»، انطلقت في مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، مستهدفة القرى الأكثر احتياجًا، بمشاركة 10 جهات.

ولفتت إلى أن المبادرة تعقد على مدار 3 أيام متواصلة في مركز شباب القنطرة شرق القديمة بمدرسة العبور الرسمية للغات، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا.

الفعاليات شملت قوافل طبية

وأوضحت «حياة كريمة» أن الفعالية استقبلت في اليوم الأول حوالي 1556 مستحقا من قرى مركز ومدينة القنطرة شرق، لافتة إلى أن الفعاليات شملت قوافل طبية بأكثر من 10 تخصصات، مضيفة أن صندوق مكافحة الإدمان أقام ندوات توعوية حضرها أكتر من 200 مواطن، بجانب امتحانات محو الأمية التي حضرها أكتر من 100 مواطن.

وأشارت المؤسسة إلى تقديم عدد من الأنشطة الرياضية، الثقافية، والترفيهية الخاصة بالأطفال، منها مسرح العرائس الذي حضره أكثر من 280 طفلا، لافتة إلى أن الفعاليات، يشارك بها عدد من الجهات منها وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، جامعة قناة السويس، مؤسسة مصر الخير، المجلس القومي للمرأة، أراسكوب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالإضافة إلى مؤسسة عمال مصر.