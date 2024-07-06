«أوقاف الجيزة» تحتفل بالعام الهجري الجديد.. والمحافظ يوجه رسالة للمواطنين

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد المغفرة في حي العجوزة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم تبعها كلمة الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف عن الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية من مكة للمدينة واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية.

محافظ الجيزة يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

وهنأ المهندس عادل النجار مواطني محافظة الجيزة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد سائلًا المولي عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصرنا الغالية وعلى سائر بلاد المسلمين.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة والتضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء ومراكز العمرانية والهرم وجنوب الجيزة والعجوزة والوراق بالبدرشين والصف وأطفيح و الحوامدية ومنشأة القناطر ولفيف من الأئمة والوعاظ.