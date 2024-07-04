محافظ الجيزة يوجه بتشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة اليوم، جولة تفقدية شاملة لإدارات الديوان العام للمحافظة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والتعرف على الإدارات المختلفة واختصاصاتها، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لغرفه العمليات والأزمات والمركز التكنولوجي، حيث اطلع على سير العمل به، واستمع إلى شرح من القائمين عليه حول الخدمات التي يقدمها للمواطنين، مؤكدًا ضرورة التطوير بشكل مستمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

التحول الرقمي

كما تفقد محافظ الجيزة أرشيف الديوان العام ووجه بضرورة التحول الرقمي في جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات، مشيرًا أن التحول الرقمي سيساهم في تحسين كفاءة العمل في الديوان العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على الوثائق والمستندات بشكل آمن ومنظم، وتسهيل عملية البحث عنها واسترجاعها من قبل الموظفين والمراجعين.

وتفقد المحافظ إدارات متابعة الخطة والمشروعات والعلاقات العامة والإعلام، وشؤون العاملين والشؤون القانونية والأملاك والحسابات والمالية ومركز المعلومات والاستثمار والمتابعو، حيث اطلع على سير العمل بها، واستمع إلى شرح من القائمين عليهم حول المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، مؤكدًا ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع بدقة وسرعة وإتقان، بما يضمن تحقيق أهدافها على أكمل وجه.

ووجه «النجار» بضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها وكفاءتها.

متابعة سير العمل بشكل دوري في جميع الإدارات

وأكد المحافظ خلال الجولة أهمية العمل بروح الفريق الواحد من قبل جميع العاملين في الديوان العام، وذلك لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا ضرورة التطوير المستمر للعمل في جميع الإدارات، واستخدام أحدث التقنيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دوري في جميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل المشكلات التي تواجه مديري الإدارات المختلفة؛ للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لمواطنيها.