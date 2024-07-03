السيرة الذاتية لـ عادل سعيد النجار محافظ الجيزة الجديد

بعد تولى المهندس عادل سعيد النجار، منصب محافظة الجيزة خلفًا للواء أحمد راشد، وفقا لما كشفه مصدر حكومي لـ«إكسترا نيوز»، كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن السيرة الذاتية لمحافظ الجيزة الجديد والمؤهلات العلمية والمناصب الوظيفية التي تولاها.

السيرة الذاتية لمحافظ الجيزة الجديد

- عمل المهندس عادل سعيد إبراهيم سعيد النجار رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

- تولى السعيد رئاسة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

- تولى السعيد رئاسة جهاز تنمية العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية مدينة خليج السويس، قبل ذلك عمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة دمياط وبني سويف الجديدتين.

- نائبا لرئيس جهاز 6 أكتوبر ومقرر لجنة التسعير بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية، ثم مهندسا بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

تصدى بحزم لمخالفات البناء

يذكر أن النجار عندما تولى منصب رئيس جهاز 6 أكتوبر تصدى بحزم لمخالفات البناء، كما حرر عشرات المحاضر واتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أصحابها.