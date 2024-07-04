محافظ الجيزة يعد المواطنين بتخفيف الأعباء عن كاهلهم: نبذل أقصى ما في قدراتنا

أدى المهندس عادل النجار اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد اختياره محافظا للجيزة ضمن حركة المحافظين 2024، وقال المحافظ: «شرفت بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لي محافظًا لمحافظة الجيزة العريقة، وتنفيذًا لتوجيهاته للعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتواجد الدائم على الأرض مع النواب وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر مع مواطني الجيزة الكرام، وشرفت بوجودي على رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة، فأتمني أن أكون على قدر طموح وآمال المواطنين».

خدمة مواطني الجيزة

وأضاف المحافظ خلال منشور له عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيسبوك»: «لكم مني الوعد الصادق بتحقيق ما ترجونه، وبذل أقصى ما في قدراتنا واستطاعتنا في سبيل خدمة مواطني الجيزة الكرام لكم مني كل التقدير والاحترام».

محافظ الجيزة الجديد

يُذكر أن، المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار أدى أمس، اليمين الدستورية محافظا للجيزة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أدى كل من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم اليمين الدستورية نوابا لمحافظ الجيزة.