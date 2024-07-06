تحذيرات من انتشار الحشرة الفتاكة في المحافظات.. كيف تحمي محصولك؟

حذر عدد من المهندسين الزراعيين في مصر من انتشار ما يُعرف بالحشرة الفتاكة في بعض المناطق من المحافظات وتأثيرها على بعض المحاصيل الزراعية في الفترة الحالية، وخاصة محصول الذرة، مع توصيات بضرورة استخدام بعض المركبات لضمان سلامة المحصول، خاصة مع سرعة تكاثر الحشرة الواحدة ووضعها أكثر من 2000 بيضة خلال شهر واحد في فصل الصيف.

أين ظهرت دودة الحشد أو الحشرة الفتاكة؟

وقال المهندس أحمد أسامة علوان، الخبير الزراعي، إن دودة الحشد أو ما يعرف بالحشرة الفتاكة تعد من الحشرات التي دخلت مصر حديثا عن طريق دول أفريقيا الجنوبية بعد أن انتقلت من القارة الأمريكية إلا أنها حتى الآن موجودة في محافظات مصر الجنوبية ولم تصل إلى محافظات الدلتا.

وأضاف علوان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحشرة الفتاكة يمكنها أن تتغذى على معظم النباتات والمحاصيل الزراعية ولا تصيب نوعا بعينه، وانتشرت خلال هذه الشهور في محصول الذرة، واشتكى منها بعض المزارعين لدرجة أن أطلق عليها البعض اسم الحشرة المرعبة لانتقالها ليلا من منطقة إلى أخرى.

كيف تحمي محصولك من الحشرة الفتاكة؟

وقال علوان إن هناك عدة خطوات للمزارعين يمكنهم اتخاذها للحفاظ على المحاصيل الزراعية من دودة الحشد أو ما يعرف بالحشرة الفتاكة وهي كالآتي:

1- رش المحصول بالمبيدات اللازمة ليلا.

2-استخدام الرش اليدوي لأنه الأكثر فاعلية.

3- رش المبيدات في جوف العود وليس خارجيا.

4- يساعد الرش الداخلي في القضاء على اليرقات بشكل مباشر مع تبكير الزراعة.

5- جمع الأعواد المصابة والتي تأثرت بشكل كبير وحرقها لعدم نقل العدوى للحفاظ على باقي المحصول.

6-استخدام مبيد حشري مع إضافة مانع انسلاخ في المادة التي ترش على المحصول.

«الزراعة» تنشر توصيات لمقاومة الحشرة الفتاكة

وأصدر معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة، توصيات بمكافحة الحشرة الفتاكة أو ما يعرف بدودة الحشد بعد اعتمادها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية شملت أهم المبيدات التي يمكن استخدامها لمكافحة دودة الحشد وهي (بروتكتو 9.4%WP بمعدل 400 جم / الفدان - فانتى 24%SC بمعدل 240 سم3 / الفدان -اييزو 30%WG بمعدل 60 جراما/فدان - روبيك 50%WP بمعدل 100 جرام/فدان -سبيدو 5.7% WGبمعدل 80 جراما / الفدان -كوراجن 20%SC بمعدل 60 سم3 / الفدان -فينوزيد 24%SC بمعدل 40 سم3/ 100 لتر ماء).

كما شملت المبيدات كلا من (اوكتوكلود 9.75%SC بمعدل 350 سم3/ فدان -رادينت 12%SC بمعدل 65 سم3/ فدان- كاستلو 10%EC بمعدل 105 سم3/ الفدان - بيليو 50%EC بمعدل 100 سم3 /الفدان - امازون 5.7%SG بمعدل 80 جم/فدان - دولف أكس 5%EC بمعدل 375 سم3).