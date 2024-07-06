9 معلومات عن دودة الحشد الخريفية.. تضع 100 بيضة في شهر ونصف

الحشرات الضارة بالنباتات والمحاصيل الزراعية تعرضها للخطر، ومن بين تلك الحشرات دودة الحشد الخريفية «الحشرة الفتاكة»، وهي حشرة مجنحة غزت إفريقيا عام 2016 وأصبحت عدوًا كبيرًا للمزارعين، بسبب قدرتها على تدمير المحاصيل الزراعية، لا سيما الذرة والأرز.

دودة الحشد الخريفية

يأتى محصول الذرة على رأس المحاصيل الزراعية الأكثر تأثرًا بأضرار دودة الحشد الخريفية التى تعد الآفة الأخطر، وتأثيرها يصل لمحاصيل الأرز وقصب السكر وبنجر السكر والكرنب وفول الصويا والبرسيم والقطن والطماطم والبطاطس.

مع زيادة الحديث عن دودة الحشد الخريفية أو «الحشرة الفتاكة» كما يُطلق عليها، نقدم 10 معلومات عنها حسب ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».

معلومات عن دودة الحشد الخريفية

1- دودة الحشد الخريفية «Spodoptera frugiperda» عبارة عن آفة حشرية يمكن أنّ تصيب أكثر من 80 نوعا نباتيا وتسبب ضررًا بالغًا لمحاصيل الحبوب المهمة اقتصاديًا مثل الذرة الشامية، الأرز، الذرة الرفيعة وكذلك لمحاصيل الخضر والقطن.

2- الموطن الأصلي لدودة الحشد الخريفية هو المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في القارة الأمريكية.

3- اجتاحت هذه الحشرة أكثر من 40 بلدا بعدما جاءت إلى إفريقيا لأول مرة في عام 2016 عن طريق السفن والطائرات.

4- تستطيع الحشرات الكاملة «الفراشات» الطيران لمسافات طويلة تصل إلى 100 كم في الليلة الواحدة.

5- تضع أنثى الحشرة حوالى 1000 بيضة خلال حياتها، التى قد لا تتعدى شهر ونصف.

6- دودة الحشد الخريفية تترك أثرًا مدمرًا في المحاصيل الزراعية؛ لذا تهدد الأمن الغذائي لأكثر من 300 مليون شخص في إفريقيا، وتتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى 4.8 مليار دولار من إنتاج الذرة فقط.

موعد اختفاء دودة الحشد الخريفية

7- في معظم مناطق أمريكا الشمالية، تصل دودة الحشد الخريفية موسميًا، وبعد ذلك تختفي في أشهر الشتاء الباردة، ولكنّ في معظم أنحاء إفريقيا التي لا تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، تعيش دودة الحشد الخريفية على مدار العام وتسبب قلقًا دائمًا للمزارعين.

8- لا يمكن استخدام مبيدات الآفات شديدة الخطورة «HHPs» للقضاء على حشرة الحشد الخريفية؛ لأنها تضر بالبيئة وصحة الإنسان، ويمكن أن يدمر أيضًا المفترسات الطبيعية لدودة الحشد الخريفية.

9- يصعب القضاء عليها في طور اليرقة، لأن اليرقة تحفر بعمق داخل الأعواد المصابة، مما يقلل فائدة الرش الهوائى.

10- تناول المحاصيل المصابة بالحشرة الفتاكة، لا يسبب مشاكل صحية، ولكن قد تتعرض الأجزاء المصابة لهجوم من بعض الفطريات السامة.