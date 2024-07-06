«هيئة شؤون الأنصار»: ندين كل الانتهاكات التي ارتكبت في حرب السودان

قال الدكتور عبدالمحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، «لقد اتفق المؤتمرون على أن الحرب التي اجتاحت وقتلت وشردت بلادنا وأذلت شعبنا ومزقت نسيج بلادنا الاجتماعي صبيحة 15 أبريل 2023 لا تمثل فقط علامة فارقة، ولكن تاريخ جديد يلزم كل سوداني بالنظر والمراجعة الدقيقة لمواقفنا كافة».

وأضاف «أبو»، في كلمته بختام مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»: «ندين كل الانتهاكات التي ارتكبت في هذه الحرب، ونؤكد أنها مؤشر حيوي للتفكير في إعادة التأسيس الشامل للدولة السودانية على أسس العدالة والحرية والسلام، وهو الأمر الذي يتطلب قناعة كل السودانيين به».

وتابع: «اجتماعنا اليوم يتوجه تلقاء المستقبل المعافى، ولأجيالنا المقبلة في وطن يتحلى بالسلام والعدالة والنهضة والحرية وسيادة القانون مستفيدين من تجاربنا وخبرات شعوب العالم في تجاوز الحرب أهولها نحو المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية».