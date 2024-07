فيديو يوثق لحظة تسبب «كلب» في كارثة.. استغل نوم الأمريكيين

داخل أحد المطابخ بمدينة كولورادو سبرينجز الأمريكية، تسبب كلب في إشعال النيران، أثناء نوم أصحاب البيت ليلا، وكاد أن يتسبب في كارثة بعد أن أشعل الموقد.

كاميرات المراقبة الموجودة بالبيت، أظهرت قيام الكلب بالذهاب إلى الموقد، والمساعدة في اشتعال النيران، واتضح في المقطع الذي نشرته العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، رؤية الكلب يقفز ناحية الموقد ويشعله، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران فور وصولهم إلى مكان الحادث، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

أحد رجال الإطفال، قال إن الحريق اشتغل بسبب الورق المقوى الموجود فوق الموقد، وهو ما جعل النيران تشتعل سريعا، مؤكدًا أن أفراد قالوا الأسرة أنهم انتقلوا من المنزل، حيث أصبح الطابق العلوي غير صالح للعيش منذ الحريق، بعد أن دمر الكلب حياتهم.

A Colorado family’s home caught fire after the family dog helped ignite a fire by turning the stove on https://t.co/aMfkpIZw7L



pic.twitter.com/w76ZWsTvbh