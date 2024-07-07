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مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: ناقشنا كل إشكاليات القطاع

كتب:

محمد عزالدين
02:34 ص | الأحد 07 يوليو 2024
المهندس بهاء ديمتري

المهندس بهاء ديمتري

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن كل إشكاليات القطاع الصناعي تم مناقشتها في الحوار الوطني، لافتا إلى أن التوصيات والحلول أمام مجلس الأمناء .

ونوه خلال لقائه عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الحوار الوطني والحكومة ومجلس النواب، في مركب واحدة، بهدف الوصول بمصر إلى بر الأمان.

ولفت مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني إلى أن دخول القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي لن يكون بالمطاردات ولكن بتسهيلات حقيقية على أرض الواقع، متابعا: «لابد ان ينتفع المستفيد بفوائد وليس بالمطاردة والاغراءات والقيود».

وأكد المهندس بهاء ديمتري أن الحوار الوطني سابقة تاريخية لابد من استغلالها، والعمل على تقويتها.

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