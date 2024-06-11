تراجع مفاجئ في حديد عز.. الطن انخفض 950 جنيهًا

تراجعت أسعار حديد عز بشكل كبير ومفاجئ بقيمة 920 جنيهًا للطن، إذ سجل نحو 40 ألفًا و550 جنيهًا للمستهلك للطن مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 41 ألفًا و470 جنيهًا، وأن الأسعار المخفضة سيتم تنفيذها بداية من اليوم الثلاثاء 11-6-2024، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

كما شهد الحديد الاستثماري تراجعًا بشكل ملحوظ بقيمة 200 جنيه للطن إذ سجل نحو 37 ألفًا و900 جنيه للطن مقارنة بما كانت عليه الأسعار الإسبوع الماضي 38 ألفًا و100 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم

«الوطن» ترصد أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في مصر، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

بلغ سعر حديد السويس نحو 40 ألفًا و100 جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفًا و900 جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

- وصل سعر حديد العلا إلى نحو 37 ألفًا و850 جنيه للطن للمستهلك.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و450 جنيها للطن للمستهلك.

- بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 39 ألفًا و800 جنيه للطن من المُستهلك.