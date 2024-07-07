غرفة الصناعات الكيماوية: قطاع الصناعة سيشهد طفرة الفترة المقبلة

قال المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن البيروقراطية ستزول الفترة المقبلة، وسوف نشهد هناك طفرة في الصناعة المصرية.

وتابع خلال لقاء عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن وجود الوزير كامل الوزير على رأس الصناعة سيلعب دورا في التخلص من البيروقراطية التي عانينا منها طوال سنوات

ولفت إلى ان الفريق كامل الوزير يجتمع برموز وقيادات المجتمع الصناعي صباح الأحد للتوافق على استراتيجية المرحلة المقبلة ومواجهة الصعوبات بحلول واقعية.

وأوضح أن الصناعات الكيمياوية من الصناعات الهامة في مصر، لافتا إلى أن مصر بها خامات كثيرة منها، لذلك هي أكثر الصناعات تصديرا.