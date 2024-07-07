اتحاد الصناعات: الحكومة السابقة بذلت جهودا في مناخ صعب ومشكلات كثيرة

قدم المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الشكر للوزارة القديمة لأنها بذلت مجهودا في مناخ صعب، وبعد تحسن الظروف نأمل أن تكون هناك نتائج مرضية من الحكومة الجديدة بشأن تحسن القطاع الصناعي.

ونوه خلال لقائه عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي ، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن الصناعة عانت من مشكلات مرتبطة بمشكلات مالية وتدبير العملة، ولكن تجاوزنا هذا الأمر، منوها إلى أن القطاع الصناعي له مجموعة متطلبات لدفع قاطرة التنمية.

وأشار إلى أن دولة مثل مصر، ليس من المنطقي أن تكون صادراتها 36 مليار دولار، خاصة أن هناك طموحا بوصولها إلى 100 مليار دولار.