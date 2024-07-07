رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إعلام فلسطيني: 3 شهداء و15 جريحا بقصف على حي الشيخ رضوان بغزة

كتب:

محمد عزالدين
02:26 ص | الأحد 07 يوليو 2024
غزة

غزة

كشف إعلام فلسطيني عن ارتقاء 3 شهداء و15 جريحا بقصف على حي الشيخ رضوان بغزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

اقرأ المزيد:

عمرو موسى: مصر فتحت أبوابها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

عمرو موسى: ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة يمثل خطورة كبيرة

مصدر رفيع المستوى: لقاءات مصرية مع جميع الأطراف لإنجاز اتفاق تهدئة في غزة

الفصائل الفلسطينية تقصف مستوطنة سديروت في غلاف غزة

إعلام إسرائيلي: سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من غزة بمنطقة مفتوحة بناحال عوز
بقلم محمد عزالدين