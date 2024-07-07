إعلام فلسطيني: 3 شهداء و15 جريحا بقصف على حي الشيخ رضوان بغزة كتب: محمد عزالدين 02:26 ص | الأحد 07 يوليو 2024 غزة كشف إعلام فلسطيني عن ارتقاء 3 شهداء و15 جريحا بقصف على حي الشيخ رضوان بغزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عمرو موسى: مصر فتحت أبوابها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عمرو موسى: ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة يمثل خطورة كبيرة مصدر رفيع المستوى: لقاءات مصرية مع جميع الأطراف لإنجاز اتفاق تهدئة في غزة الفصائل الفلسطينية تقصف مستوطنة سديروت في غلاف غزة إعلام إسرائيلي: سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من غزة بمنطقة مفتوحة بناحال عوز غزة فلسطين بقلم محمد عزالدين