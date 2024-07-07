التحالف الوطني يوفر مراجعات نهائية في الجيولوجيا للثانوية العامة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمرار تقديم مراجعات لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن أمانة التحالف بمحافظة بورسعيد تنظم مراجعة نهائية في مادة الجيولوجيا لطلاب وطالبات الثانوية العامة.

وأكد التحالف الوطني، أن المراجعات تأتي في إطار دعم دور التحالف الوطني المجتمعي في الوقوف بجانب الطلاب والطالبات الثانوية العامة والتكاتف مع شباب الوطن.

ولقت التحالف الوطني، إلى حضور أكثر من 200 طالب وطالبة علي القاعات التي فتحتها أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد.

وأوضح التحالف أن أمانة محافظة بورسعيد، وفرت للطلاب قاعة مكيفة تتحمل 500 طالب وطالبة، وبها شبكة انترنت قوية، مشيرة إلى أن مراجعة المادة يقدمها، المدرس عمرو بدوي معلم أول مادة الجولوجيا.

وأوضح المهندس علي جبر منسق أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، أن المبادرة انطلقت لدعم جهود الدولة في مواجهة انقطاع التيار الكهربائي، وكانت في بداياتها قاعات مكيفة وانترنت فقط، وتم تطويرها لتحقيق نتائج أفضل للطلاب، حيث تم الاتفاق مع معلمين متميزين في كل المواد للمراجعة مع الطلاب.

وأشار إلى أن المبادرة تحقق نتائج إيجابية متميزة للطلاب، حيث يحصل الطالب معلومات متميزة من زملائه والمعلم، ويتم خلالها التأكيد علي الدروس والأسئلة الهامة، كما يجري خلالها تسليم الطلاب مذكرة مراجعة نهائية مجانية، وترفع المبادرة العبء عن الأسر والطلاب.