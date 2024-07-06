أبرز إنجازات «التحالف الوطني» بالتعاون مع أسقفية الخدمات.. 200 ألف مستفيد

حقق التحالف الوطني بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجال الرعاية الصحية إنجازات عدة استفاد منها أكثر من 200 ألف مواطن، من خلال الحملات المنظمة.

ويلعب برنامج الرعاية الصحية الأولية بأسقفية الخدمات عضو التحالف الوطني، دورًا حيويًا في تحسين الصحة العامة للأولى بالرعاية في مصر، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض، من خلال:

أكتر من 16 ألف مستفيد من العيادات المتنقلة

تشغيل 128 عيادة متنقلة، قدمت خدماتها لـ 16 ألفا و316 مستفيدًا من مجتمعات ذات دخل منخفض، والذين يواجهون تحديات في الوصول إلى الفحوصات والخدمات الصحية في مختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك أمراض النساء وطب الأطفال والأمراض الجلدية.

ونُظّمت نحو 43 حملة لفحص الغدة الدرقية، ساعدت 3501 فرداً في اكتشاف المرض، وتأمين العلاج، وإجراء الفحوصات الطبية لـ498 شخصاً مصاباً.

كما نفذ عضو التحالف الوطني 59 حملة لمكافحة العمى استفاد منها 5223 فرداً من خلال إجراء الفحوصات الطبية وتوفير النظارات لـ 1426 فرداً وتوجيه 849 فرداً للعلاج عبر الخدمات الصحية الحكومية.

أكثر من 52 ألف مستفيد من الحملات الحكومة

نفذت أسقفية الخدمات 45 حملة للتوعية بسرطان الثدي، مما أدى إلى اكتشاف 41 مريضة تم إحالتهن بعد ذلك للعلاج في معهد الأورام في منطقتهن، كما تم تنفيذ 8 حملات تستهدف فيروس سي، ما ساعد 427 فردًا، وتلقى كل شخص مصاب بفيروس بي 3 جرعات.

وقدم عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي الخدمة لـ 215,952 مستفيدًا، واستفاد 52 ألفا و23 مستفيدًا من الحملات الحكومية للكشف المبكر عن الأمراض التالية: فيروس سي، وسرطان الثدي، وأورام عنق الرحم، وفحوصات تقرحات العين، وأمراض الغدة الدرقية. و811 عضوًا مدربًا من أفراد المجتمع.