التحالف الوطني يدعم 54.6 مليون مواطن بميزانية 15.64 مليار جنيه خلال 2024

قال محمود فؤاد، عضو مجلس أمناء وعضو المكتب التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن التحالف يستهدف، بجميع مؤسساته تقديم الدعم لصالح 54.6 مليون مستفيد مصري، في محافظات الجمهورية وقد وصل منهم بالفعل لعدد 28 مليون مستفيد مع الأخذ في الاعتبار المناطق النائية والأشد احتياجاً، خلال عام 2024.

ميزانية الدعم المقدرة للعام الحالي

وأضاف عضو مجلس أمناء وعضو المكتب التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريح لـ«الوطن»، أن ميزانية الدعم المقدرة للعام الحالي، تبلغ 15.64 مليار جنيه، تبدأ في يناير 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2024، وذلك تخفيفاً للأعباء الناجمة عن الأزمة العالمية الممتدة محلياً وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية عن كاهل المواطنين وتوفيرا لحياة تليق بالمواطن المصري.

التعاون والشراكة بين المنظمات الأهلية والجهات الحكومية

وأكد عضو التحالف الوطني، أن بناء المجتمع الأهلي التنموي المستدام، يعتمد على التعاون والشراكة بين المنظمات الأهلية والجهات الحكومية، ويساهم بفاعلية في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز القدرات المجتمعية وتوجيه الجهود التنموية بشكل سليم.