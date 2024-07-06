جهود التحالف الوطني في النصف الأول من 2024.. أكثر من 28 مليون مستفيد

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ تدشينه وفق خطة تنموية لتقديم مختلف أشكال الدعم لكل الأسر المصرية، وخلال النصف الأول من عام 2024، حقق التحالف عددا كبيرا من الإنجازات للوصول إلى هدف التنمية المستدامة، من خلال محاور التمكين الاقتصادي، ودعم القطاع الصحي، دعم التعليم، الدعم الاجتماعي والغذائي والنقدي.

توفير مصادر دخل مستدامة

واستعرض التحالف الوطني في تقرير حول أبرز الإنجازات خلال النصف الأول من 2024، اتضح فيه أنه وصل عدد المستفيدين من مجهودات التحالف الوطني إلى أكثر من 28 مليون مستفيد، وكانت الأولوية للتمكين الاقتصادي ومساعدة الاسر الأكثر احتياجا حتى يضمن لهم التحالف توفير مصادر دخل مستدامة، وفي هذا الإطار استطاع التحالف 1483 أسرة مشروعات تنموية مختلفة في 7 محافظات، إضافة إلى مبادرة ازرع التي تدعم صغار المزارعين، لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

مبادرة ازرع

ومبادرة ازرع هي مبادرة تحت مظلة وبدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ويتم تنغيذها من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تم إطلاق المرحلة الأولى منها في نوفمبر 2022، واستهدفت هذه المرحلة موسم القمح 2022/ 2023 للوصول إلى أكثر من 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات وهي «البحيرة، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج».