«القومي للترجمة» يطلق الدورة الثالثة من جوائزه السنوية.. اعرف التفاصيل وشروط التقديم

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، تفاصيل الدورة الثالثة من جوائزه السنوية، كاشفا عن فروع الجوائز، وشروط التقدم إليها، وشروط الحصول عليها، وكذا الأوراق والمستندات.

جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية

أوضح المركز في بيان، أنّ الجائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية «الرواية، الشعر، القصة القصيرة، النصوص المسرحية، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، دراسات عن الترجمة، الدراسات النقدية،..»، ويُمنح الفائز مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه، ودرعا تذكاريا، وشهادة تقدير.

جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الانسانية والعلوم الاجتماعية

تابع المركز أنّ هذه الجائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية «الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، الاقتصاد، العلوم السياسية، التاريخ، الجغرافيا،الآثار، إدارة الأعمال،..»، ويُمنح الفائز مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه، ودرعا تذكاريا، وشهادة تقدير.

جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم

أوضح المركز أنّ الجائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية «الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، فلسفة العلوم، تاريخ العلوم،التكنولوجيا،..»، ويُمنح الفائز مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه، ودرعا تذكاريا، وشهادة تقدير.

جائزة الترجمة للشباب

وبيّن المركز أنّ الجائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة التي أنجزها مترجمون شباب دون سن 40 سنة في مجالات متنوعة، ويُمنح الفائز بالمركز الأول مكافأة مالية قدرها 25 ألف جنيه، ودرعا تذكاريا وشهادة تقدير، ويُمنح الفائز بالمركز الثاني مكافأة مالية قدرها 15 ألف جنيه، ودرعا تذكاريا، وشهادة تقدير، ويُمنح الفائز بالمركز الثالث مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ودرعا تذكاريا، وشهادة تقدير.

شروط منح الجوائز

تُمنح الجوائز للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق المعايير التالية:

1. أهمية العمل المُتَرجْم.

2. دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى صحة الترجمة «دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصل وروحه».

3. جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب «سلامة اللغة إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها».

4. الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم «مقدمة للترجمة، تعليقات، حواش، فهارس فنية وببليوجرافيا».

جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة عن مجمل الأعمال

وأضاف المركز، أنّ الجائزة تُمنح لأحد كبار المترجمين عن مجمل أعماله تقديرًا لإسهامه في نقل وترجمة الأعمال التي شكلت نقلة معرفية وثقافية في المكتبة العربية، وجهوده في مجال الترجمة، ومشاركته في تأسيس مشروعات ثقافية كبيرة، ويُمنح الفائز مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ودرعا تذكاريا، وشهادة تقدير.

شروط التقدم لجائزة رفاعة

1. أن تكون الأعمال مترجمة ومنشورة في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

2. أن تكون الأعمال المترجمة حاصلة على حقوق الملكية الفكرية.

3. أن تكون الترجمات عن اللغة الأصلية وتُمنح الجائزة للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق معياري «أهمية الأعمال المُتَرجْمة، والجودة والإتقان في الأعمال المُتَرجْمة».

الأوراق والمستندات المطلوبة

1. نموذج المشاركة في الجائزة «يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر البريد الإلكتروني».

2. تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عىل 1000 كلمة.

3. سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.

4. صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

5. خمسة أصول من العمل المترجم، و3 نسخ مصورة من العمل الأجنبي.

وأكد المركز أنّه غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل بالجائزة أو لم يفز، وتُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأنّ قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم.

كيفية التقديم للجوائز

- تُسلم الترجمات مرفقا بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز باليد أو بالبريد المصري.

- باب التقديم مفتوح حتى 15-8-2024 «باستثناء يومي الجمعة والسبت» من الساعة 11.00 صباحًا إلى الساعة 2.00 مساءً.