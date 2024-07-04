قائمة الإصدارات الأعلى مبيعا لـ«القومي للترجمة» في شهر يونيو
كتب:
إلهام الكردوسي
09:53 ص | الخميس 04 يوليو 2024
كتاب المغول و العالم الإسلامي
أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة كرمة سامي قائمة الكتب الأعلى مبيعًا لشهر يونيو الماضي، وجاءت القائمة كما يلي:
الطبعة العربية من فرقة العمال المصرية تتصدر قائمة الأعلى مبيعا
- تصدرت قائمة الأعلى مبيعًا لشهر يونيو الطبعة العربية من فرقة العمال المصرية من تأليف كايل أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح.
- في المركز الثاني وضمن سلسلة الإبداع القصصي «كيم.. مغامرات صبي بحثًا عن هويته في الهند» من ترجمة وتقديم محمد عناني.
- في المركز الثالث تواجد الإصدار الحديث «المغول و العالم الإسلامي من الغزو إلى اعتناق الإسلام» من تأليف بيتر جاكسون ومن ترجمة منى زهير الشايب.