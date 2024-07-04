قائمة الإصدارات الأعلى مبيعا لـ«القومي للترجمة» في شهر يونيو

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة كرمة سامي قائمة الكتب الأعلى مبيعًا لشهر يونيو الماضي، وجاءت القائمة كما يلي:

الطبعة العربية من فرقة العمال المصرية تتصدر قائمة الأعلى مبيعا

- تصدرت قائمة الأعلى مبيعًا لشهر يونيو الطبعة العربية من فرقة العمال المصرية من تأليف كايل أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح.

- في المركز الثاني وضمن سلسلة الإبداع القصصي «كيم.. مغامرات صبي بحثًا عن هويته في الهند» من ترجمة وتقديم محمد عناني.

- في المركز الثالث تواجد الإصدار الحديث «المغول و العالم الإسلامي من الغزو إلى اعتناق الإسلام» من تأليف بيتر جاكسون ومن ترجمة منى زهير الشايب.

قائمة إصدارات دار الكتب في شهر يونيو

ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي:‎ «رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر»، «تاريخ العبودية من أقدم العصور حتى الوقت الحاضر» ،«نصوص من الشعر القصصي الرومانسي الإنجليزي»، «مكتبة الإسكندرية: فك طلاسم اللغز»، «قراءة ماركس»، «مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي» بجزئيه، «متون التوابيت المصرية القديمة، «حضارة مصر القديمة»، «إسلام الشارع»، «حياة الشيخ محمد عياد طنطاوي»، «الفن خبرة»، «ذوبان الثلوج»، «حاتشبسوت» و«الذاكرة الاجتماعية: رؤية جديدة للماضي».