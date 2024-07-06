مديرة القومي للترجمة ضيفة ندوة اتحاد الكتاب اليوم

أعلن المركز القومي للترجمة، استضافة لجنة الترجمة باتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور أحمد الحسيسي، الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، في مقر اتحاد الكتاب بالزمالك، لمناقشة قضايا الترجمة، وذلك اليوم السبت الموافق 6 يوليو و في تمام الساعة السابعة مساء.

إصدارات القومي للترجمة

وكان المركز القومي للترجمة قد أعلن عناوين أحدث إصداراته بينها «حول العدالة على كوكبنا» ترجمة كرم عباس، «الفلسفة الطبية.. مفاهيم في الطب» ترجمة محمود خيال، «الأسطورة البدوية» ترجمة منى زهير الشايب، و«الحروب السيبرانية» ترجمة عادل علي عبد الرحمن شلبي، و«القصة العظيمة للرياضيات» من ترجمة هاشم أحمد محمد.، و«هبة الفلسفة..إعادة تفكير في التبادلية» ترجمة منال بشير.

مواعيد العمل الرسمية بالمركز القومي للترجمة

كما أعلن المركز مواعيد العمل الرسمية لمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة، المتواجد بأرض الأوبرا المصرية بجوار دار الأوبرا المصرية والمجلس الأعلى للثقافة، حيث إن مواعيد العمل يوميا من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء ما عدا الجمعة والسبت.