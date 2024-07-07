عاجل.. «الأرصاد» تحذر المصيفين بالمناطق الساحلية.. اعرف التفاصيل

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم مُشابه لنظيره أمس، إذ سجلت الحرارة 34 درجة مئوية، مشيرا إلى تكون السحب الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال الجمهورية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا والقاهرة الكبرى خلال فترات النهار، علاوة على نشاط بعض نسمات الرياح الخفيفة التي لها دور كبير في تحسن الأجواء بالفترة بالماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرة تسجل بين 35 إلى 36 درجة مشوية خلال ساعات النهار، مع استمرار الطقس شديد الحرارة خلال فترات الظهيرة على أغلب مناطق الجمهورية، أما الطقس ليلا سيكون مائل للحراروة بسب ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع الحرارة عن المعدلات المقاسة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية.

اختلاف نسب الرطوبة من منطقة لآخر

وأشار إلى أن درجة الحرارة 36 تعد مرتفعة في المطلق خاصة مع نسب الرطوبة العالية، ولكن تعتبر انخفاضا نسبيا مقارنة بالدرجات التي بدأنا نعتاد عليها وتشهدها مصر في فترات طويلة وكثيرة، موضحا أن نسب الرطوبة تختلف من محافظة لآخر حسب مدى قربها من سطح البحر المتوسط وسيطرة منخفض الهند الموسمي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لجلب الرطوبة والحرارة لمصر، إذ تعتبر السواحل الشمالية الأعلى في نسب الرطوبة، إذ تصل إلى 90% ليلا، بينما تقل نسب الرطوبة بالاتجاه للمحافظات الداخلية، وتكون أقل نسب رطوبة على محافظات جنوب الصعيد.

نشاط الرياح اليوم وغدا

ونوه بنشاط بعض هبات ونسمات الرياح اليوم وغدا على فترات متفرقة من اليوم، والتي تقلل من الشعور بارتفاع نسب الرطوبة خاصة المناطق المفتوحة، ونشاط الرياح يصل إلى 50 كيلو متر/ الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر أحيانا.

وحذر المصيفين على الشؤاطى الغربية للبحر المتوسط أي شواطئ مطروح والإسكندرية، وبعض شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس بتوخي الحذر التام، واتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ في حالة رفع الرايات التحذيرية من هذا الأمر.

عودة تدريجية لارتفاع درجات الحرارة

وتوقع، عودة تدريجية لارتفاع درجات الحرارة بدءا من منتصف هذا الأسبوع مرة أخرى على كل مناطق الجمهورية، وستكون ذروة هذا الارتفاع في نهاية الأسبوع الجاري، إذ ستصل الحرارة إلى حدود 40 درجة مئوية في الظل.