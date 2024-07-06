في ظل الطقس الحار.. تعرف على درجة الحرارة المثالية لغرفة النوم

للتغلب على طقس الصيف الحار، والاستمتاع بأجواء رطبة تساعد على النوم بشكل مريح بعيدًا عن سخونة الجو، ولأن غرفة النوم هي المكان الأول لراحة الشخص، يزيد السؤال عن درجة الحرارة المثالية التي يجب أن تكون عليها غرفة النوم للحصول على نوم مريح وعميق.

درجة الحرارة والنوم بشكل مريح

وبينما يزداد السؤال عن درجة الحرارة المثالية لغرفة النوم للحصول على ساعات مريحة وعميقة من النوم، كشف خبراء النوم عن السر وراء ليلة نوم مريحة وعميقة، وهو الحفاظ على درجة حرارة غرفة النوم بشكل مثالي.

وبحسب ما ورد على موقع «روسيا اليوم»، فإن التنظيم الحراري هو عبارة عن قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارته الأساسية بغض النظر عن درجات الحرارة الخارجية، ووفقًا لتقارير Gloucestershire Live، فإن الجسم يبدأ قبل ساعتين تقريبًا من النوم في عملية التبريد التدريجي.

وأوضح متحدث باسم فريق شركة مختصة في أجهزة الحفاظ على جودة الهواء أن الحفاظ على برودة غرفة النوم يساعد الجسم في الدخول لمرحلة النوم المريح بسهولة، بينما تؤدي حرارة الغرفة المرتفعة إلى إرهاق الجسم، ما يسبب الشعور بالتعب العقلي والجسدي ويعيق عملية النوم.

درجة الحرارة المثالية لغرفة النوم

وأشار خبراء النوم إلى أن أفضل درجة حرارة لغرفة النوم لمعظم البالغين تتراوح بين 15 و 19 درجة مئوية، كما ينصحون بجعل الغرفة مظلمة وهادئة لضمان نوم هانئ، فيما يحتاج الأطفال إلى غرفة نوم أدفأ قليلاً من البالغين، بينما قد يعاني كبار السن من انخفاض مستويات الميلاتونين والكورتيزول وانخفاض درجة حرارة الجسم بشكل عام، ما قد يستدعي رفع درجة حرارة غرفة النوم قليلًا.