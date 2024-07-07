«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. استمرار انخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد 7-7-2024، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل لـ3 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، أما في المساء يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه ترتفع نسبة الرطوبة، وتنشط الرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء، محذرة من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وارتفاع الموج 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: العظمى 36 المحسوسة 38.

بنها: العظمى 36 المحسوسة 38.

كفر الشيخ: العظمى 35 المحسوسة 37.

المنصورة: العظمى 35 المحسوسة 37.

طنطا: العظمى 35 المحسوسة 37.

درجات الحرارة اليوم على محافظات شمال ووسط الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 37 المحسوسة 38.

بني سويف: العظمى 37 المحسوسة 38.

المنيا: العظمى 37 المحسوسة 38.

أسيوط: العظمى 38 المحسوسة 39.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

سوهاج: العظمى 38 المحسوسة 39.

قنا: الحرارة العظمى 41 المحسوسة 42.

الأقصر: العظمى 41 المحسوسة 42.

أسوان: العظمى 41 المحسوسة 42

الوادي الجديد: العظمى 39 المحسوسة 40

أبو سمبل: العظمى 42 المحسوسة 43

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 39 المحسوسة 41

الغردقة: العظمى 39 المحسوسة 41

سفاجا: العظمى 39 المحسوسة 41

مرسى علم: العظمى 39 المحسوسة 41

شلاتين: العظمى 37 المحسوسة 39

أبو رماد: العظمى 36 المحسوسة 38

رأس غارب: العظمى 38 المحسوسة 40.