«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة رطبا ليلاً على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه ترتفع نسبة الرطوبة خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ تسجل العظمى على القاهرة والوجه البحري من 75 إلى 80%، والسواحل الشمالية تتراوح العظمى ليلا بين 85 و90%، وشمال الصعيد بين 55 و60%، وجنوب الصعيد من 25 و30%.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، إذ تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج 2.5 متر.

نشاط الرياح

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء، وتعمل على خفض درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدًا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.