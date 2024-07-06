تحذير من «الأرصاد» بشأن حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تضرب البلاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح بين 30 و 50 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر على مدار يومي الأحد والاثنين.

حالة الطقس غدا الأحد

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على كافة الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، ويكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا على أغلب الأنحاء.

ولفتت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية على كافة الأنحاء اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.