فتح باب التقديم في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقة غدا.. اعرف الشروط

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، فتح باب التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية للتقديم في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقة غدا، وفق عدد من الضوابط.

موعد فتح باب التقديم

وأوضحت الأكاديمية في بيان لها «على الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقة البدء في فتح ملفات التقديم وذلك بداية من يوم الاثنين 8 يوليو، بدءا من الساعة 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا، بمقر المدرسة».

وأضافت: «يجب على كل من سيقوم بفتح ملف التقديم بالمدرسة أن يكون قام بالتقديم أولا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على هذا الموقع.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وشملت طلبات التقديم المبدئية للصف الأول بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، الآتي:

1- أصل استمارة النجاح للصف الثالث الإعدادي للإطلاع عليها + صورة منها.

2- صورة شهادة ميلاد الطالب.

3- صورة شخصية للطالب حديثة.

4- صورة بطاقة ولي الأمر مكتوب عليها 3 أرقام تليفون محمول.

5- رقم الطالب/ رقم الأب / رقم الأم، على أن تكون رسوم سحب الملف عن طريق الدفع بالفيزا فقط.