جدول أسعار وأقساط شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.. الحجز الأربعاء المقبل

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسعار شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس المقرر فتح حجزها أمام المواطنين خلال أيام، ضمن الطرح الجديد من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الأربعاء المقبل، موضحة مبالغ جدية دخول القرعة ودفعة التخصيص ودفعة التعاقد والاستلام وإجمالي المقدم والأقساط ربع السنوية.

جدول أسعار وأقساط شقق مشؤوع لؤلؤة القاهرة الجديدة

ووفق كراسة الشروط الخاصة بطرح 29 شقة من الإسكان التعاوني بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس «نصف تشطيب»، ويستمر التقديم عليها لمدة 15 يومًا من تاريخ فتح الحجز، على أن يتم إجراء القرعة في 9 سبتمبر المقبل، فيما يتم تسليمها في ديسمبر قبل نهاية العام.

وجاء جدول الأسعار والمبالغ المدفوعة حتى الاستلام والأقساط الربع سنوية، لكل مساحة كما يلي.

الشقق مساحة 109 مترات

- كامل ثمن الوحدة: 290,9631 جنيه.

- جدية دخول القرعة: 198,380 جنيه.

- دفعة التخصيص: 396,760 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 396,760 جنيه.

- إجمالي المقدم: 991,900 حنيه.

- الأقساط ربع السنوية: 95,887 جنيه.

الشقق مساحة 123 مترا

- كامل ثمن الوحدة: 3,288,611 جنيه.

- جدية دخول القرعة: 223,860 جنيه.

- دفعة التخصيص: 447,720 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 447,720 جنيه.

- إجمالي المقدم: 1,119,300 جنيه.

- الأقساط ربع السنوية: 108,466 جنيه.

الشقق مساحة 152 مترا

- كامل ثمن الوحدة: 4,073,639 جنيه.

- جدية دخول القرعة: 276,640 جنيه.

- دفعة التخصيص: 553,280 جنيه.

- دفعة التعاقد والاستلام: 553,280 جنيه.

- إجمالي المقدم: 1,383,200 جنيه.

- الأقساط ربع السنوية: 134,522 جنيه.