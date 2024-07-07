«سلامة الغذاء» تكثف حملاتها الرقابية وتصدر 4050 رسالة تصدير خلال أسبوع

واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها المكثفة لضمان سلامة الأغذية في جميع أنحاء مصر، إذ نفذت العديد من الحملات الرقابية خلال الأسبوع الماضي، وركزت على مصانع الأغذية ومحطات التعبئة والمنافذ الحدودية.

أبرز نتائج حملات هيئة سلامة الغذاء

وتضمنت أبرز نتائج حملات هيئة سلامة الغذاء 77 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في مختلف المحافظات، و44 زيارة لفحص والتفتيش والاعتماد على محطات ومراكز التعبئة، وإصدار 941 إذن تصدير لحاصلات زراعية، وتصدير 4050 رسالة غذائية تضمنت 215 ألف طن من المنتجات المتنوعة.

تصدر البصل الطازج قائمة الصادرات الزراعية بواقع 15 ألف طن، فيما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بواقع 20 ألف طن، مع استيراد 2260 رسالة غذائية تضمنت 720 ألف طن من السلع الأساسية، وكان ميناء الإسكندرية هو الأكثر ازدحامًا بحركة الصادرات والواردات الغذائية.

أهم نتائج حملات سلامة الغذاء

وشملت أهم نتائج حملات سلامة الغذاء فحص 673 منتجا جديدا للتأكد من مطابقته للمواصفات، وتسجيل 45 منتج جديد و10 شركات جديدة في سجلات الهيئة، وإصدار 21 شهادة بيع حر، وغلق 38 شكوى من أصل 49 شكوى وردت إلى الهيئة، وتنفيذ 256 حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية، وتسجيل مطعمين جديدين في الهيئة، وفحص 415 طلب تظلم ورد من المواني المختلفة، والتأكد من مطابقة 23 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية للاشتراطات الأوروبية، وشن حملات توعية على القائمين على المجازر اليدوية في محافظة الجيزة.

وتضمنت نتائج حملات سلامة الغذاء تفتيش 380 منشأة غذائية في مختلف المحافظات، ومصادرة وإعدام 4 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وتحرير 203 محضر مخالفات لأصحاب المنشآت المخالفة، وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية باشتراطات سلامة الغذاء.

جهود مكافحة الأغذية غير الآمنة

وفي محافظة الغربية تم ضبط 11 ألف عبوة مشروب صناعي دون بيانات، وطناً من الرنجة غير الصالحة للاستهلاك، وطناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وفي محافظة دمياط تم إعدام 262 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

وفي محافظة الفيوم: تم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 6 محاضر مخالفات.

وفي محافظة الدقهلية: تم إعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة، وتحرير 6 محاضر مخالفات.

وفي محافظة أسوان: تم إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية باشتراطات سلامة الغذاء.

جهود حثيثة لضمان سلامة المنتجات الغذائية

تعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء على ضمان سلامة جميع المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصرية، وذلك من خلال التفتيش الدوري على مصانع الأغذية ومحطات التعبئة للتأكد من تطبيق معايير السلامة، وفحص عينات من المنتجات الغذائية للتأكد من خلوها من أي ملوثات، ومراقبة الواردات الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية، ونشر الوعي بين المستهلكين حول كيفية اختيار المنتجات الغذائية الآمنة.