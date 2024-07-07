الجمهور يحتفي بحفل محمد منير بمهرجان العلمين: «علشانك نمشيها بلاد»

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن انطلاق فعاليات مهرجان العلمين 2024 في نسخته الثانية، والذي يشهد مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية والموسيقية، والذي تنطلق فعالياته الخميس المقبل 11 يوليو الجاري، ويبدأ الكينج محمد منير حفلات المهرجان يوم الجمعة 12 يوليو على مسرح أرينا العلمين، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 30 أغسطس المقبل.

وقاربت تذاكر حفل محمد منير في مهرجان العلمين على النفاذ بعد ساعات من فتح باب الحجز على موقع «تذكرتي»، وتأتي التذاكر في فئتين الأولى 600 جنيه، أما الفئة الثانية طاولة تحمل 10 أفراد يبلغ ثمنها 80 آلف جنيها، ليصل ثمن المقعد الواحد 8 آلاف، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة التاسعة مساء وحتى الـ 12 بعد منتصف الليل.

وكانت أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح أشقائنا في فلسطين.

الجمهور يحتفي بحفل الكينج محمد منير في مهرجان العلمين

وعبر الجمهور عن حماسه لحضور حفل محمد منير في مهرجان العلمين، حيث توالت التعليقات على الحساب الرسمي للمهرجان على «فيس بوك»، قائلا: «أحلى افتتاح كينج الموسيقى المصرية»، «علشانك نمشيها بلاد يا كينج»، «يا هلا بالعلمين وحفلات العلمين».