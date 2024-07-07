تداول 48 ألف طن و1008 شاحنات بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة، مشيرا إلى تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1008 شاحنات، و1414 سيارة.

وبحسب البيان، شملت حركة الواردات 10 آلاف طن بضائع، و470 شاحنة، و1392 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 38 ألف طن بضائع، و538 شاحنة، و22 سيارة.

حركة السفن في ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «ALCUDIA EXPRESS»، بينما تغادر السفينة «FUTER-ID»، وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة إلى بلغاريا، والسفينتان «الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن، هي «أمل»، و«الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت السفينة «ALCUDIA EXPRESS».

كما تم تداول 4100 طن بضائع و419 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، هي «كوين نفرتيتي»، و«بريدج»، و«آور» و«آيلة».

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين «النوى إكسبريس» و«درة جدة»، وعلى متنهما 1235 سيارة بوزن 2500 طن قادمتان من جدة، بينما استقبل ميناء الزيتيات السفينة «COREL SITEREE»، وعلى متنها 2100 طن بروبلين قادمة من الإمارات.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2306 ركاب بموانيها.