ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص و«التموين»

استقبل ميناء دمياط 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادر 9 أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن في الميناء إلى 41 سفينة، منها «GOLDEN ARROW» التي ترفع علم بربادوس، والقادمة من أوكرانيا على متنها 13 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص، و«WADI ALKARM» التي ترفع علم مصر والقادمة من رومانيا، وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ميناء دمياط جاهز لاستقبال ناقلات القمح

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41 ألفا وطن، تشمل: 2700 طن يوريا و400 طن مولاس و9018 طن كلينكر و3400 طن سماد و3250 طن علف بنجر و6092 طن أسمنت معبأ و16 ألفا و141 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62 ألفا و98 طنا تشمل، 16 ألفا و908 أطنان قمح، و19 ألفا و860 طن ذرة و1176 طن خشب زان و6561 طن خردة و9660 طن فول صويا و7280 طن سكر و2819 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 653 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 877 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 712 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5250 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 47 ألفا و257 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130 ألفا و259 طنًا.

وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3642 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، ووحدتين نهريتين «بارج» بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1337 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1362 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5752 حركة .