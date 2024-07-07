أسعار وأقساط شقق مشروع لؤلؤة 6 أكتوبر.. باقِ يومين على الحجز

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شقق سكنية نصف تشطيب للحجز أمام المواطنين بنظام القرعة العلنية، في مشروع لؤلؤة السادس من أكتوبر، الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، من خلال الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بنظام التقسيط على مدد تتراوح من 5 إلى 7 سنوات، بأنظمة سداد مختلفة «40% أو 50% حتى التعاقد والاستلام» حسب رغبة العميل.

جدول أسعار وأقساط شقق لؤلؤة القاهرة

ويرصد التقرير التالي، جدول أسعار الشقق وجدية الحجز ودفعة التخصيص، وإجمالي التعاقد، والأقساط الربع سنوية، على نظامي السداد، من خلال كراسة الشروط الخاصة بطرح مشروع لؤلؤة السادس من أكتوبر، وجاءت كالتالي:

أولًا: نظام سداد 40% حتى التعاقد والاستلام، مع سداد المبلغ المتبقي على مدد 5 سنوات أو 7 سنوات، كما هو موضح في الجدولين التاليين.

ثانيًا: نظام سداد 50% حتى التعاقد والاستلام، مع سداد المبلغ المتبقي على أقساط لمدد 5 سنوات، أو 7 سنوات، كما هو موضح بالجدولين التاليين.

وتفتح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان 33 شقة سكنية بمشروع لؤلؤة السادس من أكتوبر، ضمن طروحاتها في 5 مدن جديدة، بمساحات تتراوح من 135 إلى 155 مترًا مربعًا، جاهزة للتسليم في ديسمبر المقبل.