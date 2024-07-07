كيف تحصل على تعويض من «التأمينات» عند وقوع حادث؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضوابط صرف التعويض الخاص بإصابة العمل للشخص المؤمن عليه كاملاً سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، واشترطت تواجد بعض الأوراق للحصول على التعويض.

حالات صرف التعويض

وأشارت الهيئة إلى ضرورة الإبلاغ عن وقوع الحادث خلال 15 يوما من تاريخ الحادث، مشيرة إلى أن التعويض يُصرف في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي

المستندات المطلوبة لتعويض الحادث

تقديم طلب. صورة رسمية من شهادة الوفاة. صورة من إعلام الوراثة. صورة من محضر التحقيق والتقرير الطبي. صورة من قرار النيابة وشهادة من الجدول. تقرير من وزارة الصحة ثابت به وصف الحالة ونسبة العجز. الفواتير الدالة على العلاج في حالة العجز. صورة بطاقات الرقم القمومي للمصابين أو الورثة في حالة الوفاة.

ونوهت الهيئة بضرورة التأكد من إعداد جميع المستندات وتقديمها في الوقت المحدد، لضمان حصول الفرد على التعويض المُستحق، وفقا لبوابة مصر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات.