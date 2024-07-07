«الأعلى لشئون خدمة المجتمع» يعقد اجتماعا لمناقشة قضايا بيئية بجامعة بني سويف

عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بني سويف.

تنظيم المؤتمر البيئي الخامس لجامعة بني سويف

وأشاد «رفعت» بمستوى أداء الجامعة في تنظيم المؤتمر البيئي الخامس لجامعة بني سويف، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت شعار «الأخضر أسلوب حياة» برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومنصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن مناهج الجامعات

وأكّد أنَّ المجلس الأعلى للجامعات يرحب ويدعم بشكل كبير كل الفعاليات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية، واهتمام وزير التعليم العالي بالتحول نحو الأخضر، موضحًا أهمية إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن مناهج الجامعات؛ لتعليم الشباب كيفية المحافظة على البيئة.

ولفت إلى أنَّ التحول للأخضر بات ضرورة ملحة على المستوى المحلي والإقليمي، والدولي، وأصبح أحد ركائز التنمية المستدامة في ظل التغير المناخي الذي أثر بشكل كبير على جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات في قيادة التنمية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها أيمن عاشور 7 مارس 2023.

وافق المجلس على اعتماد لائحة استرشادية موحدة لتنظيم آليات عمل وحدات حقوق الإنسان بالجامعات المصرية، كوحدة مستقلة تابعة لرئيس الجامعة، ولا تُضم لأي وحدات أخرى، وذلك ضمن التعاون مع وحدة حقوق الإنسان المركزية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ناقش المجلس آخر المستجدات بشأن عدد من الموضوعات، منها:

• إعداد جميع الجامعات نموذج تصنيف للمواد التي يمكن إعادة تدويرها أو بيعها، وكيفية الاستفادة منها.

• ما تمّ من أعمال في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024.

• تنفيذ جميع الجامعات مقترح خلق الهوية البصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية.

كما ناقش المجلس جهود الجامعات في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المهمة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها في المجتمع، منها:

• إعداد دراسة للطلمبات التي يمكن استغلالها فى مشروع الدلتا الجديدة، والمشروعات الأخرى؛ لتعظيم الاستفادة من تلك الإمكانيات.

• دراسة المعوقات التي تواجه منطقة عتاقة الصناعية بمحافظة السويس، فيما يخص التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج والتعليم التحويلي لتوفير العمالة المدربة والماهرة.

• نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بالجامعات.

• إعداد خطة عمل شاملة لقوافل توعوية ضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، مع تقديم خطة عمل على مدار العام 2024.