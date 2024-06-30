الأعلى للجامعات يكشف طبيعة اختبار القدرات 2024 لطلاب الثانوية العامة

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اختبارات القدرات، ستتم العام الدراسي الجاري للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024 الراغبين في الالتحاق بكليات: «الفنون الجملية - الفنون التطبيقية- التربية الموسيقية- التربية الرياضية - التربية الفنية» بتطبيق الاختبارات المهارية فقط، والتي تهدف إلى قياس مهارات الطلاب وقدرتهم على التأقليم بالكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.

اختبارات القدرات 2024

وأوضحت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أن رسوم اختبارات القدرات 2024 لم تحدد حتى الآن، و أن اللجنة العليا للتنسيق هي المنوطة بتحديدها وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتة إلى أن الكليات انهت كافة الاستعدادات الخاصة باختبارات القدرات 2024 وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وأنها من المقرر أن تنطلق مباشرة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024.

وقالت المصادر إن الامتحانات ستجري في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات وفقا للجداول الدراسية التي سيتم الكشف عنها، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع الطلاب.