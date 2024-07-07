الشيخ عيسى الخرافين: التنمية في سيناء غير مسبوقة (فيديو)

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء وعضو اتحاد القبائل العربية، إنّ التنمية في سيناء تُنفذ وفق خطة ودراسة وعناية فائقة، ولم يسبق له مثيل في العصور الماضية.

«الخرافين»: عبور قناة السويس لا يستغرق سوى دقائق

وأضاف «الخرافين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر عبد الستار، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء، موضحا أنه كانت هناك قطيعة لسيناء على مدار العقود الماضية، ولكن الأنفاق أحدثت طفرة هائلة في التنمية، حيث أصبح عبور قناة السويس من سيناء أمرا ممكنا في فترة قصيرة للغاية تصل إلى 5 دقائق فقط، بعدما كان الأهالي يستغرقون 4 و5 ساعات في المعديات.

وتابع شيخ شايخ قبائل سيناء وعضو اتحاد القبائل العربية: «نتعاون مع الدولة المصرية لبناء مصر، ونرى ما يُحاك للدولة المصرية من الخارج، ويجب أن نكون جميعا يدًا واحدة».